7 momentos do ‘The Voice Kids’ que quase nos fizeram chorar

O reality show musical The Voice Kids está na fase de batalhas em sua edição atual e já tem momentos encantadores e emocionantes. Apresentado por André Marques, o programa vai ao ar aos domingos na TV Globo e revela talentos infantis.

Os técnicos (espécie de tutores) são Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e a dupla sertaneja Victor & Leo – Victor está afastado dos próximos programas, após ser acusado de agressões à esposa.

Leia também: Participante do The Voice Kids presta queixa contra racismo

A seguir, 7 momentos que emocionaram no programa:

Carlinhos Brown chorando logo na estreia

João Victor Mafra, 10 anos, cantou Ben, de Michael Jackson, em sua primeira apresentação. Brown foi às lágrimas e deu um abraço no menino. “João chegou com uma leveza, com uma voz e alma de anjo. E ele trouxe outro anjo com ele, o Michael Jackson do ‘Jackson 5’, aquele menino com desejo de crescer, de ser homem, com a alma toda voltada para a pureza”, contou nos bastidores.

A pequena Gabi é comparada a Bibi Ferreira

Na fase de audições, Gabi Morato, 13 anos, cantou Hollywood, de Chico Buarque, e fez todas as cadeiras virarem. “Você me trouxe uma coisa como se eu estivesse vendo Bibi Ferreira criança”, disse Carlinhos Brown, em referência à icônica atriz, cantora, compositora e diretora teatral de 94 anos.

Victor & Leo lembram da mãe

Marco Souzza, 12 anos, cantou Porque Homem não Chora e a dupla sertaneja virou a cadeira. “Nossa mãe ama essa música. Ela ouvia o dia inteiro e a vizinhança chorava junto”, contou Victor.

Todos abraçam uma das eliminadas

As cadeiras não viraram para Raquel Maressa, 11 anos, e a pequena não conteve as lágrimas. Todos os técnicos vão abraçá-la e Brown a consola: “Você passou para uma dimensão gigantesca porque você tem talento”. Ela cantou A Paz, de Gilberto Gil.

“Não tenho a menor condição”

O trio do time Brown cantou Pense em Mim, de Leandro e Leonardo, mas quem se emocionou com Kaio Fernandes, Kriscia Incerti e Welry Lemos foi Ivete. Na segunda semana da fase de Batalhas, ela disse: “A gente se emociona não só com o talento de vocês, mas com esse sonho, que é muito intenso”. E com um lenço em mãos: “Não tenho a menor condição. Isso é uma loucura”.

O ‘desmaio’ de Victor & Leo

“A gente tem uma imensa sorte de ter você no nosso time”, comemorou Victor sobre a apresentação de Sophia Marins, 9 anos, que cantou Tudo Pode Mudar. Ele foi ao palco e fingiu desmaiar de emoção.

André Marques não segura as lágrimas

Após uma série de apresentações de cair o queixo, o apresentador André Marques, que estava firme desde os primeiros programas, caiu no choro na primeira semana da fase de Batalhas. As crianças choraram junto, obviamente.

Leia também: The Voice Kids: Julia Tavares canta Domi Lovato e encanta