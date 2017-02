“Minha esposa não assiste aos filmes”, diz Jamie Dornan

De volta ao papel de Christian Grey, o milionário que é o sonho de muitas mulheres, Jamie Dornan diz que a segunda vez foi mais fácil.

Em Cinquenta Tons Mais Escuros, de James Foley, que estreou no Brasil na última quinta-feira (9), Grey insiste e retoma o relacionamento com Anastasia Steele (Dakota Johnson), depois do rompimento quando ela soube de seus hábitos sexuais mais sombrios. Mas o casal não tem sossego, enfrentando ex-namoradas obcecadas, a mulher que apresentou o BDSM (bondage, dominação, sadismo, masoquismo) a Grey e o trabalho novo de Ana numa editora.

Dornan conversou com a CLAUDIA em Los Angeles: