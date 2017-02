Michelle Obama vai participar de um reality show

As férias de Michelle Obama estão com os dias contados. A ex-primeira-dama aceitou uma proposta do canal norte-americano Fox para integrar o painel da quinta temporada de “MasterChef Junior“, segundo o site de notícias Mashable.

O jurado habitual, Graham Elliot, não poderá participar da edição e, então, Michelle e Martha Stewart se revezarão na cadeira do chef. A apresentação será de Gordon Ramsey, que também atua como jurado, e a expert Christina Tosi completa a bancada.

Ainda não há data confirmada de estreia, mas já estamos ansiosas pela atração.