Michelle Obama revela como foi a última noite na Casa Branca

Longe da Casa Branca desde o fim do mandato de Barack Obama, em janeiro deste ano, a família do ex-presidente estadunidense ainda divide com o público alguns momentos íntimos que passaram na mansão.

A ex-primeira-dama Michelle Obama recentemente revelou como as filhas Sasha, 15, e Malia, 18, passaram a última noite na Casa Branca. “Como elas são garotas normais elas vieram dizendo que fariam uma festa de pijama com mais oito garotas, que dormiriam lá, já que aquela seria a última noite delas ali. E que queriam pizza e nuggets”, disse ela na última quinta-feira (27), em uma conferência no Instituto Americano de Arquitetura.

Leia também: “Michelle fez a Casa Branca pertencer a todos”, declara-se Obama

Segundo a revista americana Time, Michelle desabafou sobre como foi difícil deixar o lugar que a família chamou de lar por oito anos. “Naquele momento de transição, logo antes das portas abrirem e darmos as boas-vindas à nova família, nossas filhas estavam saindo pela porta de trás com lágrimas nos olhos, se despedindo das pessoas”, disse.

Michelle não deixou o bom humor de lado ao dizer como ela própria se sentia. “Eu não queria aparecer com lágrimas nos olhos, porque as pessoas iriam pensar que eu estava chorando por causa do novo presidente”.

Leia também: Obama: “A presidência só aumentou minha admiração por Michelle

Segundo o jornal americano Today, a ex-primeira-dama também falou sobre como tem sido a adaptação da família ao novo lar. “Nossos amigos se surpreendem que eu abro a porta agora”, disse, enquanto notava que os dois cachorros da família, Bo e Sunny nunca tinha ouvido uma campainha tocar antes.

Sobre a possibilidade de se candidatar à presidência norte-americana, Michelle foi taxativa: “Eu não pediria a minhas filhas que passassem por isso de novo”, disse.