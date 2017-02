Michael Bublé responde boatos sobre cura de câncer de seu filho

No começo da tarde desta sexta-feira (3), o cantor Michael Bublé respondeu ao anúncio feito por sua cunhada de que seu filho Noah, 3 anos, estaria curado do câncer no fígado.

Feliz día de la madre !! Happy Mother's Day @luisanalopilato !! #myhero #bestmommy #bestfriend A photo posted by Michael Bublé (@michaelbuble) on Oct 16, 2016 at 7:25am PDT

O anúncio da cura do menino foi feito pela nutricionista Daniela Lopilato – irmã da esposa do cantor, a atriz argentina Luisana Lopilato – ao programa “Nosotros a La Mañana”, da televisão argentina, na última quinta-feira (2). “O câncer foi embora”, afirmou Daniela em nota enviada ao apresentador do show.

Após o anúncio, a nutricionista se pronunciou no Twitter sobre a declaração e pediu que as pessoas esperassem o pronunciamento dos pais de Noah sobre o estado de saúde da criança. “Não usem meu nome na mídia com informações e falas que vieram de mim. O Noah está bem e seus pais vão falar quando quiserem”, escreveu Daniela.

No usen más mi nombre en los medios con detalles y cosas q no dije. Noah está bien y los papas hablaran cuando ellos quieran! Gracias! — Lic.Daniela Lopilato (@NutriLopilato) February 2, 2017

Foi o que aconteceu hoje no começo da tarde. Em sua página oficial no Facebook, Michael agradeceu a preocupação dos fãs pelo caso de seu filho e explicou a situação em que se encontra o garoto. “Noah, progrediu bem durante o seu tratamento e os médicos estão muito otimistas sobre o futuro de nosso meninho”, escreveu o cantor em sua página oficial no Facebook.

Meses de luta

Noah foi diagnosticado com um tumor no fígado em novembro de 2016. Na época, o cantor usou a mesma rede social para comentar a notícia que abalou sua família.

“Estamos devastados pelo recente diagnóstico de câncer de Noah, nosso filho mais velho. Ele passa agora por tratamento nos Estados Unidos”, declarou o artista.

Para se dedicar ao máximo ao filho, Michael e Luisana deram uma pausa na carreira desde então.