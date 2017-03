“Meu máximo orgulho”: Marcos Mion celebra aniversário de caçula

Alguem me explica como aquele projeto de ser humano que eu tava tirando da barriga da minha gata @suzanagullo outro dia, está agora fazendo 7 anos??!? Meu caçula, meu cabecinha de minduim ja tá nesse rolê com a gente ha 7 ANOS??!? . . . Ele é conhecido por todos pela espoletagem, por ser espontâneo, pelos vídeos dançando e fazendo mini malokeragens, mas quem conhece ele de perto sabe que essas qualidades não são nada comparadas com o quanto esse meu menininho é doce, generoso, tão amoroso com sua família, em especial com Romeo, dedicado e perfeccionista em suas atividades, cheio de estilo e um artista nato, engraçado e talentoso pq Deus quis! Pro meu maximo orgulho!❤(e a genética que ajudou um pouquinho, né?!😄) . . . Nada preenche mais a alma do que compartilhar com Deus a criação de uma pessoa! Poder passar adiante meus valores, etica, honra e dignidade, ver minha continuidade. . . . E é isso que vc é pra mim, filho, a certeza que eu vou seguir adiante. Através de você, Tefo. Meu mini me.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤( foto da nossa amiga da vida @marcelabarrosfotos )

