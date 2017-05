Marido da rainha Elizabeth II deixa vida pública no Reino Unido

Aos 95 anos de idade, o príncipe Philip, duque de Edimburgo e marido da rainha Elizabeth II da Inglaterra, vai deixar as atividades públicas reais no outono do Hemisfério Norte deste ano, conforme anunciou o palácio de Buckingham em nota divulgada pelo Twitter na manhã desta quinta-feira (4).

“O príncipe Philip participará a partir de agora e até agosto dos compromissos previamente programados, tanto os individuais como acompanhante da rainha. A partir de então, não aceitará novos convites para visitas e compromissos, embora possa decidir ir a certos eventos públicos vez ou outra”, acrescenta a nota, citando que Philip é patrono, presidente ou membro de mais de 780 organizações, das quais continuará participando, mas que não terá mais um papel ativo nestes compromissos. O texto acrescenta que Philip tem total apoio da rainha na decisão. “Sua majestade [Elizabeth] continuará mantendo os compromissos da sua agenda, com o apoio dos membros da Família Real”, conclui o comunicado.

Leia também: Rainha Elizabeth II quebrará o dress code depois de 43 anos

A notícia botou um ponto final no burburinho e especulações de tablóides e dúvidas dos britânicos em torno da saúde do casal real, depois que o jornal britânico Daily Mail informou que todos os funcionários a serviço da monarquia haviam sido convocados com urgência ao Palácio de Buckingham nesta madrugada.

Príncipe-consorte mais longevo da história britânica, Philip completa 96 anos em junho e ficou famoso por soltar comentários considerados politicamente incorretos – e muitas vezes racistas – pela imprensa. Apesar de seu comportamento contraditório, sempre foi leal à rainha e ganhou a simpatia dos britânicos com seu trabalho como incentivador de diversas organizações.