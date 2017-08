Existe melhor passeio do que aquele feito entre mãe e filha? Para a cantora Maria Rita, 39 anos, a sua grande companheira de idas ao shopping é a filha Alice Moraes, 4 anos.

Leia mais: Maria Rita: “Não vou deixar ninguém se meter nessa relação mãe e filha”

A pequena, fruto do relacionamento entre a artista e o músico Davi Moraes, 44 anos, fez uma rara aparição com a mãe durante um dia de compras em um shopping de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (22). Entre os artigos procurados pela dupla estavam brinquedos e utensílios voltados para o público infantil.

E, claro, o passeio não parou na loja de brinquedos. Depois de se aventurarem entre os artigos infantis, as duas aproveitaram o tempo para dar uma volta pelo local a procura de mais novidades.

Confira: