Malu Mader revela dois graves problemas de saúde no “Encontro”

Durante o programa global “Encontro com Fátima Bernardes” desta segunda-feira (22), a atriz Malu Mader, 50 anos, relembrou duas situações difíceis relacionadas à saúde e enfrentadas na juventude.

O primeiro episódio foi aos 19 anos, quando recebeu o diagnóstico de um tumor no fígado. “Eu achei que era câncer, mas era benigno, fui pra Nova York operar lá”, contou. A descoberta aconteceu pouco antes da estreia em Anos Dourados, série na qual despontou para o estrelato.

“Essa experiência foi bem traumática, mas a gente só aprende no sofrimento. Claro que todos nós sofremos em algum momento algum revés. Eu falo no sentido de olhar a fera de frente e tentar sair de lá transformada”, completou.”Hoje em dia quando eu lembro eu lembro com carinho, claro que a gente tem uma tendência a esquecer as coisas negativas. Eu lembro desses momentos no hospital e quando eu me vi num estacionamento de macas, pessoas do mundo todo, é uma tomada de consciência da sua desimportância”, disse.

O outro momento complicado descrito pela atriz aconteceu em 2005. Na época, exames identificaram um cisto no cérebro e foi necessário passar por uma cirurgia. Segundo ela, seu maior medo era que sua presença fizesse falta aos filhos pequenos — frutos do relacionamento com o músico Tony Belotto.

Felizmente, com a saúde recuperada, ficou apenas a lição de vida. “Quando eu estou com problemas pequenos eu penso: que bobagem e lembro de tudo o que passei”, desabafou.