Malia Obama viajou pela América do Sul discretamente

A viagem não foi divulgada, os jornais não ficaram sabendo e provavelmente nós não acreditaríamos se víssemos a filha mais velha do ex-presidente Barack Obama na pequena cidade boliviana de Tiquipava. Mas a verdade é que Malia esteve 83 dias hospedada na casa de uma família boliviana para participar de um programa de turismo educacional. Segundo o jornal americano The New York Times, a garota de 18 anos seguiu o roteiro organizado por uma agência canadense especializada e visitou Peru e Bolívia com um grupo de outros jovens – e um time de guarda costas americanos. O intercâmbio fez parte de uma fase sabática de Malia, que completou o ensino médio em junho de 2016 e está prestes a continuar os estudos na Universidade Harvard.

