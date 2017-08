Maisa fala sobre menstruação em vídeo e ajuda a combater tabu

A atriz e apresentadora Maisa Silva, 15 anos, tem demonstrado que é exemplo para as meninas da sua idade. Ela não aceita comentários desrespeitosos e e responde à altura, como já mostrou no ar em programas do SBT e nas redes sociais. Em seu canal no YouTube, além de episódios divertidos, ela compartilha questões importantes para as adolescentes, falando sempre de forma acessível. Menstruação foi tema do último vídeo, publicado nesta quinta-feira (10). “A gente está batendo um papo reto sobre coisas que as minas passam e é natural, como menstruação”, disse Maisa.

A atriz aproveita para fazer alertas, destacando a importância de ir ao ginecologista regularmente, e compartilha com naturalidade episódios que aconteceram com ela própria. “Quando minha menstruação vazou no colégio, achei que seria zoada, fiquei desesperada”, conta, para depois explicar que passar por isso é absolutamente normal.

“É muito importante que as meninas tenham um bom relacionamento com os pais, professores e amigos para falar sobre menstruação”, diz. “Não é um bicho de sete cabeças, é apenas menstruação, algo natural do seu corpo”, continua. Uma boa dica da Maísa é usar aplicativos específicos para acompanhar o ciclo menstrual: “É muito bom para nossa saúde e podemos levar para que nossa ginecologista veja como está o seu ciclo, prevenindo possíveis doenças”.

O fato de uma personalidade querida pelas adolescentes tocar no assunto sem papas na língua pode ajudar a desmistificar a menstruação dentro de casa. Muitas meninas ficam inseguras com as mudanças corporais na adolescência e é normal as mães não saberem a melhor forma de instruir suas filhas sobre essa fase da vida. Assistir ao vídeo junto com suas filhas – e até mesmo filhos – pode ser uma forma eficaz de introduzir o assunto sem muito desconforto.

