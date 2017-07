Mães recriam fotos de Beyoncé para mostrar a real maternidade

Em fevereiro deste ano, Beyoncé anunciou ao mundo que seria mãe novamente com uma foto impactante em um altar florido compartilhada em sua conta oficial no Instagram. Cinco meses depois da publicação, em 17 junho, os gêmeos Sir Carter e Rumi nasceram.E para apresentar os filhos ao público, a cantora usou novamente sua página na rede social para postar outra imagem de impacto no mesmo altar florido. Porém, dessa vez os protagonistas da foto são os pequenos irmãos caçulas de Blue Ivy Carter no colo em vez da barriga saliente.

A imagem publicada no fim de semana no Instagram de Beyoncé viralizou na internet. E, claro, muitas pessoas tentaram reproduzi-la. Entre elas estava a irlandesa Sharon Kellaway, que também se tornou mãe de gêmeos recentemente.

O clique feito por Sharon foi compartilhado por sua colega, Michelle Reneek, em seu perfil no Twitter. “Beyoncé, minha amiga tirou uma foto dela, de seus gêmeos e de seu pequeno filho inspirado no seu clique”, contou Michelle no post.

Contudo, no lugar da atenção de Beyoncé, a foto ganhou a admiração do público por mostrar a maternidade como ela realmente é: com chinelos, com roupões, com cabelos desarrumados e longe do glamour exposto por Beyoncé.

Com a repercussão da imagem, outras mães também fizeram a brincadeira proposta por Sharon, como a esposa do usuário do Twitter Dr Fabot. “Acho que minha esposa faz isso melhor. Em dois minutos, três crianças”, escreveu o médico.

A britânica Lynsey Little também compartilhou um momento seu com os filhos. “Muito bela a foto de Beyoncé com os gêmeos. Aqui está a minha com quando os [meus] gêmeos tinham a mesma idade. Acho que consegui!”