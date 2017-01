Luã, filho de Maurício Mattar e Elba Ramalho, está a cara do pai

Genética é mesmo uma coisa incrível. Prova disso é a foto publicada pelo ator e cantor Maurício Mattar, 52 anos, em seu perfil do Instagram. Ele e o filho Luã Mattar, 29 anos, posaram sorridentes para uma selfie e mostraram que a semelhança entre eles é impressionante. “Se um já é bom, imagina dois iguaizinhos” , escreveu Mattar na legenda.

Clique na foto de Maurício Mattar e compare:

Luã é fruto do casamento do ator com a cantora Elba Ramalho e seus padrinhos são Caetano Veloso e Marieta Severo. O rapaz puxou o talento dos pais e também trabalha no ramo da música, como compositor, instrumentista e produtor.

@elbaramalho A photo posted by Luã Yvys (@luayvys) on Feb 10, 2015 at 4:44pm PST

Ele formou-se na Berklee College of Music, uma das universidades de música mais prestigiadas no mundo. Em 2014, ele produziu o disco de comemoração dos 35 anos de carreira da mãe, Elba.

Veja mais fotos dele:

🌵🌿🍀 A photo posted by Luã Yvys (@luayvys) on Dec 11, 2016 at 10:08am PST

A photo posted by Luã Yvys (@luayvys) on Feb 4, 2016 at 5:34am PST