Lollapalooza 2017: confira o look das famosas para o evento

Encontrar o look perfeito para shows e festivais nem sempre é tarefa fácil. Separamos os looks escolhidos pelas celebridades para o Lollapalooza 2017 para você se inspirar. Mas lembre-se: o melhor, quando o assunto é curtição, é unir estilo e conforto!

Thayla Ayala

Thaila Ayala apostou em uma calça flare listrada com jaqueta oversized (bem largona, uma das tendências deste outono/inverno).

Fernanda Motta–

A top Fernanda Motta escolher um vestido soltinho, ao estilo “sleep dress”, com renda na barra assimétrica e jaqueta verde-militar amarrada na cintura. A bolsa de correntes arrematou o look rock star!

Alinne Moraes



–Alinne Moraes escolheu saia midi e top cropped listrado com ankle boots, o look perfeito para o outono (quando não está nem muito frio, nem muito calor). Mais uma vez, a jaqueta jeans e a bolsa de correntes deram o toque final.

Débora Nascimento

Débora escolheu o look todo preto com jaqueta de couro molinha e pochete (o hit fashion do momento!).–Bruna Marquezine

Por fim, Bruna Marquezine apostou na dupla saia de couro curtinha + jaqueta oversized, com estampa militar. As ankle boots deram o tom moderninho garantindo conforto até o fim do show!–