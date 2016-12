Liv Freundlich está a cara da mãe, a atriz Julianne Moore

A escritora e premiada atriz Julianne Moore já se destaca naturalmente, seja pelo seu talento ou por suas madeixas ruivas autênticas. Mas quem roubou a cena desta vez foi sua filha Liv Freundlich.

A jovem de apenas 14 anos apareceu ao lado da mãe, durante as comemorações de Natal, em que as duas passaram juntas e aproveitaram para assistir a um jogo de basquete na arena nova-iorquina Madison Square Garden. E não é só o cabelo e os traços que a adolescente herdou da mãe, mas também seu largo sorriso e todo o seu carisma.

Veja os cliques abaixo e se encante com as reações das duas durante a partida que o New York Knicks jogou contra o Celtics de Boston: