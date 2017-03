Leda Nagle estreia canal no Youtube após saída da TV Brasil

Após ser demitida da TV Brasil, canal em apresentava o programa Sem Censura há 21 anos, a jornalista Leda Nagle passou a conduzir entrevistas em seu canal no Youtube.

O canal surgiu em fevereiro e, até o momento, conta com 10 vídeos. Nos mesmos moldes do Sem Censura, a jornalista conversa sobre temas de interesse geral com seus convidados, como saúde e carreira. No entanto, diferentemente do programa de TV , as entrevistas acontecem individualmente e são feitas em sua própria casa.

Além disso, o canal também conta com vídeos de Leda sozinha falando sobre temas específicos. Antes do Carnaval, por exemplo, ela deu dicas de programas para se fazer no feriado para quem não queria cair na folia.

O canal já soma mais de seis mil inscritos. A entrevista com o youtuber Felipe Neto, por enquanto, é a mais bombada, com quase 40 mil visualizações. Veja:

Vamos acompanhar!