“Entendi o mundo inteiro”, diz Leandra Leal sobre ser mãe

A atriz Leandra Leal, 34 anos, costuma ser discreta quando o assunto é sua família. No entanto, no último sábado (10), ela se emocionou ao falar sobre a experiência de ser mãe da pequena Júlia, de 2 anos, no programa Altas Horas.

O apresentador Serginho Groismann usou a tatuagem feita pela atriz em homenagem à filha para tocar no assunto. Leandra e o marido Alê Yousseff ganharam a guarda definitiva da garotinha em dezembro do ano passado e, como declaração de amor, a atriz leva tatuado o nome da filha no braço esquerdo.

Em abril deste ano, ela falou pela primeira vez sobre o processo de adoção no programa Espelho, comandado pelo colega Lázaro Ramos. “A forma como eu me tornei mãe, para mim, foi mágica. Um encontro de almas, um amor escolhido“, disse na ocasião.

Dessa vez, ela fez uma linda analogia ao falar sobre como se sente sendo mãe de Júlia. O apresentador perguntou sobre como está sendo exercer a maternidade e ela respondeu: “Sabe quando você é adolescente e se apaixona pela primeira vez? Você fala: agora eu entendi o mundo inteiro. Na verdade, quando você vira mãe, você pensa: puts, agora é que eu entendi.”

Veja como foi esse momento: