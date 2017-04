Kutcher: “Criar meus filhos é a lição de caráter da minha vida”

Ashton Kutcher emocionou a plateia durante o seu discurso ao receber Prêmio Pillar of Character, de Robert D. Ray, no sábado (8). O ator de That ’70s Show falou sobre a experiência de construir uma família ao lado da esposa, Mila Kunis. Os dois são pais de Wyatt, de 2 anos, e Dimitri, de 4 meses.

Segundo ele, a atriz lhe dá lições sobre a realidade da maternidade todos os dias. “Eu estou lhe dizendo, esta manhã, eu acordei e ela me disse algumas verdades”, continuou. “Pensei que eu era incrível por levantar cedo e ajudá-la com as crianças, para que ela pudesse dormir mais um pouco. Então, depois, Mila me disse: ‘Bem, agora você vai agir como se estivesse muito cansado? Eu faço isso todos os dias’. E ela tem razão!”

Kutcher continuou dizendo que criar seus filhos ao lado da esposa também foi a “maior lição de caráter de sua vida”, enfatizando que ser pai é uma “honra incrível”. “Quando tivemos as crianças, Mila e eu gostaríamos de chamar nossos pais e dizer: “Desculpe, eu não sabia o quanto vocês me amavam”, finalizou.

Assista ao discurso completo (em inglês):