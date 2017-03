Kate Winslet: “sofri bullying na escola, me chamavam de baleia”

Conhecida principalmente pelo papel de Rose no clássico Titanic, Kate Winslet discursou para mais de 12 mil jovens na Arena Wembley e relembrou dos momentos difíceis ques passou na infância por conta do bullying. A atriz, que defende veementemente que os meios de comunicação melhorem a representação da imagem das mulheres, pediu aos jovens que tenham pensamento positivo, continuem de cabeça erguida e não se deixem abater por comentários destrutivos.



“Eu estava sempre me comparando com os outros, sofri bullying na escola. Eles me chamavam de baleia, me provocavam por querer atuar. Já me trancaram no armário e riam de mim. E ainda me disseram que eu poderia ter sorte com minha carreira de atriz se me contentasse em interpretar personagens gordas. Eu nunca consegui esquecer isso. Eu me sentia verdadeiramente horrível com essa indelicadeza”, contou ela.

Kate também relatou que passou por muitos momentos de insegurança por conta das provocações e até mesmo duvidou da sua capacidade como atriz. “E então, um dia eu fui escalada como Rose em ‘Titanic‘. A candidata mais improvável. De repente, eu estava atuando em um dos maiores filmes já feitos“, falou a atriz.

Veja uma parte do discurso da atriz: