Karol Conka: “Nossa convivência me fez crescer como mulher”

O que você escreveria se tivesse que enviar uma carta para a sua mãe? Ou para os seus filhos? A cantora e apresentadora Karol Conka, 30 anos, aceitou o desafio de CLAUDIA e produziu um texto emocionante para seu filho Jorge, 11 anos.

“Entendi o significado da existência quando você nasceu. Aprendi que tinha de ter amor próprio, algo que até então desconhecia, para poder dar amor a você também. Foi incrível! É um sentimento lindo, que se amplia a cada dia. Nossa convivência me fez crescer como mulher.

Lembro-me de quando era bebê e eu ficava olhando você dormir. Chorava observando seu sono e sentindo sua respiração. Aliás, chorava muito, todos os dias, conforme aumentava a vontade de protegê-lo e de dar a minha vida por você. Não sei o que seria de mim atualmente, tanto pelo lado pessoal quanto profissional, se não tivesse me tornado sua mãe. Muitas coisas me assombraram no início.

Engravidei aos 19 anos, era muito jovem e tive vergonha. Também achava que não conseguiria viajar e viver da música, como sempre havia sonhado e ainda não tinha realizado. Queria que as pessoas me enxergassem como artista e não como mãe solteira da periferia, por isso nunca quis cantar esse sofrimento.

Mas, por outro lado, a depressão pós-parto me fez resgatar uma força interna imensa, pois me dei conta de que você dependia de mim. Fiz uma espécie de autoterapia. Ia para a frente do espelho e começava a falar que eu era maravilhosa, que daria conta daquilo. Se hoje sou uma mulher empoderada, é porque compreendi que não poderia abaixar a cabeça, tinha de lutar e seguir em frente por nós dois.

Ainda me lembro da sua emoção no dia em que ganhou o primeiro quarto só seu, lindo, pois aquele espaço virou o seu mundinho. Chegou da escola e ficou emocionado quando viu tudo montado. Não saía mais de lá. Até comer lá dentro você queria! Tinha voltado a morar comigo em um apartamento pequeno e alugado em Curitiba, depois de ficar dois anos e meio na casa da sua avó – àquela altura, eu já estava fazendo muitos shows.

Tenho orgulho de quem você é, da sua maturidade, do seu olhar romântico, da personalidade tranquila e centrada, além do jeito lindo de me ensinar as coisas. Sei que você me enxerga como heroína e também que estou educando alguém que se tornará um homem maravilhoso, pois você respeita as pessoas, trata-as como iguais.

Você ficou em Curitiba e eu vim embora para São Paulo, mas, mesmo de longe, me reconheço na sua simpatia, nas suas gracinhas… e sinto uma saudade enorme. Sofro escondida para não preocupá-lo e fazê-lo sofrer. Mesmo distantes, nossa conexão é intensa e maravilhosa. Às vezes, a gente não tem nem o que falar, mas fica apenas um ouvindo a voz do outro no telefone e repetindo: ‘Ah! É… Ah! Tá…’ Também adoro quando recebo mensagens suas porque me viu na TV.

Já conversamos bastante e acho que você entendeu que não seria bom vir morar em São Paulo agora e deixar sua vidinha, pois a minha rotina é corrida. Mas saiba que nos últimos seis meses, desde que me mudei, tive gastrite e úlcera, porque sinto sua falta. Logo você virá ficar comigo definitivamente. Daí, vamos fazer o que mais gostamos: ficar de pijama o dia inteiro, comentando as falas dos filmes, tirando onda, jogando videogame, vendo desenhos e comendo besteirinhas.”