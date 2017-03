Júnior Lima e Monica Benini esperam o primeiro filho

O cantor Júnior Lima, ex-membro da dupla Sandy & Júnior, será pai pela primeira vez. Ele compartilhou a notícia com os fãs no início da tarde de hoje em sua conta no Instagram.

Na foto, em que aparece com a esposa Monica Benini, comemora a chegada de Otto: “Que fase mais especial! Nossa família tá crescendo e o amor já é gigante”.

Confira:

Que alegria contar isso pra vcs! Que fase mais especial da vida! Nossa família ta crescendo e o amor já é gigante!!! Mandem a melhor energia possível, q o Otto já ta a caminho!!! 😁😍🎉🎉🎉🎉 A post shared by Junior Lima (@junior_lima) on Mar 15, 2017 at 8:54am PDT

Monica Benini, que é designer de jóias, também fez questão de homenagear o primogênito. “Dois corações pulsam em mim… E eu vejo meu amor multiplicando numa velocidade surreal. Já não somos dois, somos três… Construindo uma família e dando mais sentido ainda às nossas vidas. Vem com muita saúde, Otto, porque nós estamos cheios de amor pra te dar!”, escreveu.

O casal celebrou a união em outubro de 2014 em cerimônia realizada no interior de São Paulo.