Juliana Paes compartilha foto meiga do caçula em rara aparição

Feriado é dia de deixar os problemas de lado e curtir a folga ao lado de quem você ama. E foi exatamente assim que a atriz Juliana Paes, 38 anos, decidiu passar o Dia do Trabalhador: curtindo o dia ao lado do filhos.

Com uma folguinha das gravações de A Força do Querer, Juliana aproveitou o céu ensolarado da última segunda-feira (1º) com o filho Antonio, 3 anos.

Nas redes sociais, a Bibi da novela das 21h compartilhou um registro com seu menino em que ambos aparecem dando um abraço bem carinhoso.

Antonio é o filho mais novo de Juliana, com o marido Carlos Eduardo Baptista, 37 anos. Os dois também são pais do pequeno Pedro, 6 anos.

Apesar do compartilhamento das fotos dos filhos serem raras em seu Instagram, de vez em quando Juliana divulga momentos seus de descontração com os garotos – como esta foto em que a atriz aparece cortando o cabelo de Antonio com a ajuda de Pedro.

