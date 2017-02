Julia Lemmertz compartilha foto de seu primeiro neto

Julia Lemmertz já é vovó! A atriz de 53 anos compartilhou em seu perfil do Instagram, no início da semana, a primeira foto do neto Martim, de 3 meses. Ele é filho da primogênita da atriz com o ex-marido Álvaro Osório, Luiza Lemmertz, de 28 anos.

No clique, o neném aparece no colo do tio Miguel, 16 anos, filho de Julia com o ator Alexandre Borges. “Tio e sobrinho”, escreveu a atriz na legenda da imagem.

Tio e sobrinho A post shared by Julia Lemmertz (@lemmertzju) on Feb 18, 2017 at 7:23am PST

No início do ano, Miguel chamou a atenção ao aparecer no Instagram da mãe rodeado de mulheres – antes disso, ela não havia compartilhado nenhuma foto recente do rapaz. Em outubro, no entanto, um clique fofo de Luiza com Miguel ainda bebê fez sucesso no perfil da atriz.