Jolie sobre divórcio: “Chorei no banho para meus filhos não verem”

A atriz Angelina Jolie, 42 anos, que estará na edição de setembro da publicação norte-americana Vanity Fair, falou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com Brad Pitt. Na entrevista, revelou que chegou a chorar escondida durante o banho para não preocupar os filhos.

“Achei importante não chorar na frente deles, pois as crianças precisam ver que vai ficar tudo bem, mesmo quando a gente não tem certeza”, desabafou sobre o período enfrentado após os 12 anos de união.

Apesar do divórcio, ela e o ex-marido continuam priorizando o bem-estar da família. “Trabalhamos no mesmo objetivo. Nosso estilo de vida não foi o problema. Nossos filhos são seis indivíduos de mentalidade muito forte. Estou orgulhosa deles”, afirmou.

Na reportagem, Jolie ainda contou que foi diagnosticada com Paralisia de Bell, que para os músculos de um lado do rosto. “Às vezes, as mulheres nas famílias se colocam por último até que algo de errado se manifesta em sua própria saúde”, desabafou.

Atualmente, ela se afastou da carreira para se dedicar à maternidade e à saúde mental. “Eu na verdade me sinto mais mulher, porque sinto que estou sendo esperta sobre minhas escolhas, e estou colocando minha família em primeiro lugar. Estou no comando de minha vida e minha saúde. Acho que isto é o que torna uma mulher completa“, disse.