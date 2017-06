Filho de Jolie e Pitt inicia tratamento hormonal para transição

O filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, registrado como Shiloh, de 11 anos, começou o tratamento para mudança de sexo. Segundo a revista Caras Portugal, prestes a entrar na adolescência, ele começou a fazer substituição hormonal para impedir o desenvolvimento do corpo feminino.

Desde pequena, a criança demonstrou não se sentir confortável com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. O armário dos irmãos homens era seu lugar favorito para procurar peças de roupas e, em 2015, ele pediu para que passasse a ser chamado de John – e a família respeitou sua decisão. Um psicólogo está acompanhando todo o seu processo de transição de gênero.

CLAUDIA conversou com especialistas para entender as diferenças biológicas entre meninos e meninas, os tabus sociais envolvendo o desenvolvimento dos filhos e quais as melhores formas de lidar com o comportamento deles.

Primeira impressão

Gênero é uma das primeiras categorias sociais percebidas pelas crianças. Mesmo as pequenas conseguem distinguir homens e mulheres.

Com que idade a criança conhece seu gênero?

Por volta dos 3 anos de idade, a maioria das crianças conhece a sua identidade de gênero e se define como menino ou menina. É também nessa idade que elas começam a preferir brinquedos que correspondem socialmente a sua identidade.

Assim que se percebem como pertencentes a um determinado gênero, as crianças começam a buscar pistas sobre atividades, comportamentos e aparência que correspondam a ele.

Papéis de cada gênero

As crianças aprendem sobre os papéis de cada gênero por meio dos pais e suas expectativas. Direta ou indiretamente, ensinamos às crianças o que consideramos apropriado para meninos e meninas, seja por meio de comentários, comportamento, seja por meio de seleção de brinquedos e atividades.

Encontrar um lugar

Crianças que têm oportunidade de brincar em grupos com ambos os gêneros desenvolvem habilidades para interagir mais eficientemente com meninos e meninas.

