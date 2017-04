Jô Soares a Silvio Santos: “metade do que eu sou eu devo a você”

A 59ª edição do mais antigo e mais importante prêmio anual da televisão brasileira, o Troféu Imprensa, foi ao ar na noite de domingo (09), no SBT, e promoveu um encontro histórico. O apresentador da premiação Silvio Santos recebeu o humorista Jô Soares no palco. Os dois relembraram os velhos tempos, quando Jô estreou como apresentador de talk show na emissora paulistana em 1988.

“Você é claro que é uma figura inesquecível na minha vida porque você me reinventou em um programa que ficou no ar por 28 anos e que pode voltar a qualquer momento”, agradeceu o humorista ao dono do Baú. Jô recordou que seu desejo que o programa de entrevistas Jô Soares Onze e Meia – que ficou no ar por 11 anos no SBT – fosse semanal, mas Silvio insistiu para que fosse diário: “Tem que ser todo dia, se não não cola”, teria dito na época. Em 2000, o humorista levou o mesmo formato para a TV Globo, onde até 2016 apresentou o Programa do Jô.

O mais icônico apresentador de talk show brasileiro levou 6 troféus para casa e elogiou os colegas Danilo Gentili e Fábio Porchat por estarem brilhando no comando de programas no mesmo formato. “Quer dar os parabéns e agradecer ele [Gentili] a tar fazendo o programa dele de forma tão brilhante, esquentando o lugar para a minha volta”, brincou Jô, que está tirando um ano sabático até dezembro. Em 2018, ele deve voltar para a grade da TV Globo, com um novo programa, que ainda não foi definido.

Sempre brincalhão, Silvio provocou: “Mas está me dando a impressão de que você está cansado demais.” Jô respondeu: “Estou emocionado demais, isso é outra coisa”, e prosseguiu, “Te agradeci no meu último programa dessa série na Globo, porque você é responsável por grande parte da minha vida profissional. Tudo o que você me disse deu certo. Você é um dos meus amigos reais. São tantas lembranças. Quando eu saí, você me disse que se não desse certo, as portas do SBT estariam abertas. Metade do que eu sou, eu devo a você”, disse emocionado.

