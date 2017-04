Jerry Adriani, ídolo da Jovem Guarda, morre aos 70 anos

O cantor Jerry Adriani, ídolo da Jovem Guarda, morreu às 15h30 deste domingo (23), aos 70 anos. Ele enfrentava um câncer, descoberto após ser internado com um quadro de trombose venosa profunda, e estava sob cuidados no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A família confirmou a morte do artista ao portal G1, mas ainda não há informações sobre horário e local do velório e do enterro.

Ao lado do amigo e pesquisador Marcelo Fróes, ele preparava uma biografia, além de um disco cantando os sucessos de Raul Seixas — artista descoberto por ele na Bahia — com lançamento previsto para este ano.

Jerry Adriani deixa três filhos, os rapazes Thadeu, Tiago e Joseph de Sousa, o neto Gael e a namorada Célia.