A descoberta que fez Jennifer Aniston superar o divórcio com Brad

Quando passamos por uma situação difícil, os livros de autoajuda podem nos mostrar soluções para superar essa fase conturbada da vida. Contudo, experiências simples e aproveitar o presente também pode ajudar. E muito. Encontrar o prazer no presente foi exatamente a saída encontrada pela atriz Jeniffer Aniston, 48 anos, para atravessar o fim de seu relacionamento com o ator Brad Pitt, 53 anos, há mais de 10 anos.

Considerados por anos como um dos casais mais queridos de Hollywood, os dois se divorciaram em 2005. Poucos meses após a separação, Pitt engatou um romance com Angelina Jolie, 41 anos. O novo relacionamento do ator foi muito comentado na época, já que Pitt e Angelina se conheceram nos bastidores do filme Sr. e Sra. Smith quando ele ainda ainda era casado com a ex-mulher.

Um mês após o fim do processo de divórcio, ela esteve presente no The Oprah Winfrey Show para falar sobre sua vida de solteira – atualmente, a atriz é casada com o ator Justin Theroux, 45 anos. Ao ser questionada sobre qual foi a lição deste processo, Jennifer disse aprendeu aproveitar cada momento da vida.

A epifania veio durante uma aula ioga que fazia com uma amiga. “Quando terminamos, a gente ficou um tempo lá, se alongando. E eu olhei para ela e falei: ‘Quer saber? Eu tenho que dizer: estou sentindo algo que eu não sei se eu já senti antes. E, nesse momento, não quero estar em outro lugar a não ser onde estou agora’“, disse Aniston.

Para Jennifer aproveitar aquela aula significava esquecer o passado e curtir o que acontecia naquele instante em sua vida.”Isso significa que não estava pensando em algo do passado, estava preocupada ou obcecada sobre o futuro. Aquilo foi um sentimento de paz total.”

A atriz ainda completou que essa percepção a ajudou mais a superar o fim de seu relacionamento do que livros de autoajuda. “Você pode lê-los e tentar internalizar isso, mas a verdade é que você se pergunta ‘ok, e como eu faço isso?’ e você se frustra porque não conseguiu se sentir bem”, contou. “E um dia você está com sua amiga fazendo ioga e você chega lá: ‘ah, agora eu sei!’.”

Relembre como foi a conversa: