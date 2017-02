Ísis Valverde faz 30 anos:”Me vi deixando aquela menina medrosa”

Hoje pela manhã a emotividade estava a Flor da pele! Acordei me olhei no espelho e de repente 30!!! Não sei explicar o que mudou exatamente, apenas senti. Acredito no cosmos e que ele age sobre nós e que nesta idade mudamos o modo como olhamos a vida( pelo menos foi assim comigo). Senti pela primeira vez que não era mais uma menina que estava ali mirando aquele espelho embaçado e sim uma mulher com responsabilidades, quereres, alegrias, tristezas, sonhos! Notei também que ela estava com uma beleza mudada pelo tempo, não estou falando de velhice estou falando da maneira como me via e como isso mudou dos meus 27 pra cá, serenidade talvez! Serenidade de saber que tudo que é pra ser será de qualquer forma e que não vamos agradar a todos e que também não iremos sempre acertar e que quando o coração falar bem lá no fundo ele TEM que ser ouvido, aaaah tanta coisa… Ainda estou emotiva e acredito ficar assim até toda a passagem terminar. Algo bateu mais forte, entrou pelo quarto me olhou nos olhos e me passou a chave das escolhas da MINHA vida! Me vi ali deixando aquela menina medrosa, não vou mentir que senti sim um pouco de angústia e euforia , paradoxal né? Mas acho que 30 é assim mesmo redondo, intravenoso, único e decisivo! Bom, me restou pegar aquela chave, lavar meu rosto, limpar todo o resto de maquiagem do passado que ainda me bagunçava e seguir para a porta. Agora mais preenchida e livre de bobeiras infantis eu caminho a passos calmos e se bobear até posso VOAR! Venha 2017 !!! Te quero muito seu LINDO!!! Obrigada a minha família por estar sempre ao meu lado independente da tempestade ou do dia ensolarado que faça, obrigada por me ensinarem a ser resiliente e a ter empatia e acredito que somente hoje sei o que significam realmente. Obrigada aos meus amigos, tanto os mais próximos como os que foram separados pela distância agradeço a amizade verdadeira sem interesses, as gargalhadas infindáveis e acima de tudo o coração pulsante. Vivi momentos lindos ao lado de vcs e ainda quero viver muitos outros, ninguém é feliz sozinho! Obrigada a ELE DEUS, que me deu a chance de estar aqui comemorando mais um ano e cada vez mais apaixonada pela VIDA! Amém axé!

