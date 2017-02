Heloisa Périssé publica raras fotos da filha Luisa no Instagram

Você pode não saber, mas a atriz Heloisa Périssé é mãe de duas meninas: a pequena Antônia, de 10 anos de idade, e a adolescente Luisa, de 17 anos. Sempre discreta quando o assunto é sua vida pessoal, a artista da Rede Globo resolveu abrir uma exceção ao publicar uma foto da mais velha em seu perfil pessoal no Instagram: “Amor de mãe!“, escreveu na legenda.

Nos dois cliques, Luisa, que já contracenou com a mãe no teatro e também é atriz, aparece num ensaio fotográfico clicado pelo profissional Jorge Bispo. Preocupada com a reação da filha ao ver os registros, Heliosa brincou nas legendas: “Chega, se não morte certa!” e “Vai me matar!“, comentou a mamãe coruja.

Confira:

Amor de mamãe! (Vai me matar Kkkkkkkk) ensaio by @jorgebispo A post shared by Heloisa Périssé (@heloisaperisseoficial) on Feb 14, 2017 at 5:20am PST

Chega!!! Kkkkkkkkk se não, morte cerrrta Kkkkkkkkk ensaio by @jorgebispo A post shared by Heloisa Périssé (@heloisaperisseoficial) on Feb 14, 2017 at 5:23am PST

Luisa também é filha do humorista Lug de Paula, filho mais velho de Chico Anísio e com quem Heloisa foi casada até 2001.

Veja mais fotos da adolescente:

🆓2017 A post shared by Luisa Perisse (@luisaperisse) on Jan 8, 2017 at 8:09am PST

🎏 A post shared by Luisa Perisse (@luisaperisse) on Oct 23, 2016 at 3:39pm PDT

—

