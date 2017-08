Grazi Massafera revela: “Levei 9 anos para gostar de ser atriz”

Estrela da capa da #CLAUDIAdeAgosto, Grazi Massafera se prepara para viver a vilã Lívia na próxima novela das 21 horas da TV Globo. No entanto, nem tudo foram flores no caminho da atriz. "Teve ator que preferiu interpretar olhando para a parede", relembra Grazi sobre as dificuldades que enfrentou antes de se tornar um dos principais nomes da emissora carioca, além de falar sobre sua relação com a filha Sofia, a vontade de se casar novamente e sua relação com dinheiro. E mais: Guia da Lua para o próximo ano, especial cachos e entrevista com o "cabeleireiro das famosas" Marco Antonio De Biaggi sobre seu retorno após superar um câncer e um coma. Já nas bancas! #revistaclaudia #grazimassafera #guiadalua

