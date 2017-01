Gio Ewbank se emociona ao falar de Titi: “De repente, me vi mãe”

Giovanna Ewbank ficou emocionada durante o programa Domingão do Faustão, da Rede Globo, ao lembrar do processo de adoção de sua filha Titi, 5 anos.

O depoimento de Giovanna aconteceu no último domingo (22). Segundo a paulistana, ela não se sentia preparada para a maternidade, na época, por estar focada em sua profissão. “Estava em um momento em que queria trabalhar. Não pensava em adotar, em ter filhos. De repente, eu me vi mãe, me tornei mãe sem querer e sem estar preparada.”

Titi foi adotada pela atriz junto com o marido, o ator Bruno Gagliasso, em julho de 2016. A menina nasceu no Malaui e o casal a conheceu depois de Giovanna produzir uma reportagem para o programa de Fausto Silva sobre uma senhora de 100 anos que produzia roupas para mandar a crianças na África.

“Eu quero agradecer imensamente a você, Faustão, que, mesmo sem querer, me deu o grande presente da minha vida, mudou completamente a minha vida, virou de cabeça para baixo”, completou Giovanna.

Love love love…! #maecaruja #love #family #titiseminstagram ❤️❤️🌹 A photo posted by Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) on Oct 27, 2016 at 3:47pm PDT

