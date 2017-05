George Clooney recusa viagem por causa do nascimento dos filhos

O ator norte americano George Clooney não poderá viajar para Yerevan, em Armênia, no último fim de semana para acompanhar a cerimônia de premiação do Aurora Prize for Awakening Humanity, do qual ele mesmo é co-fundador. O motivo? Ele precisa ficar em casa com sua esposa, Amal Clooney, que está grávida de gêmeos, até que os bebês nasçam.

Em uma brincadeira feito pelo próprio ator em um vídeo exibido na premiação, ele satiriza com a proibição auto-imposta. “Eu realmente estaria aí, mas se eu fosse e minha mulher tivesse os gêmeos, eu nunca mais voltaria para casa”, disse ele.



Leia mais: Amal Alamuddin e George Clooney serão pais de gêmeos

De acordo com o depoimento de uma fonte para o E! Online há algumas semanas, os futuros pais “estão contando os dias e muito animados. Todos os dias um deles fala ‘será hoje, posso sentir’ e nada acontece”.

A expectativa é de que os gêmeos nasçam na primeira semana de junho. No entanto, segundo a imprensa americana, os médicos de Amal dizem que ela pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento.