Gaby Amarantos: “Me sinto abençoada por tê-la tido como mãe”

“Minha mãe, você foi uma revolucionária, mulher corajosa e à frente de seu tempo. Era ribeirinha e viveu até 20 e poucos anos na floresta. Apesar de toda a pressão social para que fosse uma dona de casa tradicional, que apenas cuidasse dos filhos, estimulava as mulheres da vila onde morávamos a estudar e se profissionalizar. Foi a maior e melhor incentivadora da minha carreira.

Meu pai tinha medo de que eu, aos 18, saísse para cantar e passasse as noites fora. E você, dona Elza, me acobertava. Suas atitudes me influenciaram a ser quem sou e me tornaram essa artista empoderada. Somos muito parecidas tanto fisicamente quanto no caráter.

E até na religiosidade. Eu com a minha meditação, você com a presença constante na igreja. Costumava brincar que você era o ‘vice-padre’. Você era o tipo de pessoa que transmitia tanta paz que todo mundo queria estar por perto. Era de uma pureza quase santa. Acreditava em todo mundo.

Quando ficou doente, em 2015, me afastei dos palcos para cuidar de você e sinto que foi o melhor que poderia ter feito naquele momento. No começo, pensamos que era só uma bronquite ou pneumonia. Só uma semana antes de você partir, veio o diagnóstico de câncer. Você nem soube dessa doença, porque tinha sofrido uma isquemia cerebral. Dávamos comidinha na sua boca e mimávamos você.

Ainda dói muito falar sobre esses tempos. Sinto uma saudade imensa, mas hoje tenho outra compreensão a respeito de tudo que passamos. Entendo que nada se encerrou. Você é uma presença que está em mim, no meu coração, todos os dias da minha vida. Eu me sinto abençoada pelo privilégio de tê-la tido como mãe.

E procuro repassar para meu filho, Davi, coisas importantíssimas que aprendi com você: bondade, altruísmo e, principalmente, a coragem de ser quem somos, sem nos preocupar com o que os outros vão pensar.”