Na lista das atrizes mais bem pagas, há apenas mulheres brancas

A vencedora do Oscar Emma Stone, 28 anos, foi a atriz mais bem paga do mundo neste ano, tendo lucrado 26 milhões de dólares (o que equivale a cerca de 82 milhões de reais) . Os números são da revista Forbes, que lança, anualmente, levantamento com as dez atrizes que mais lucraram. No ranking deste ano, logo após Stone, aparecem Jennifer Aniston e Jennifer Lawrence. Na lista completa, não há qualquer diversidade: nenhuma atriz é negra, ou de origem latina ou asiática.

“Há menos personagens – e, portanto, menos papéis altamente remunerados – escritos para ‘mulheres de cor‘. Quando estúdios, diretores e roteiristas começam a criar mais personagens principais para ‘mulheres de cor’ nos tipos de filmes de grande orçamento que pagam enormes taxas iniciais e lucros, veremos mais ‘atrizes de cor’ na lista”, comentou nas redes sociais Natalie Robehmed, editora da Forbes.

No ano passado, a atriz chinesa Fan Bingbing e a estrela indiana Deepika Padukone figuravam na lista, mas também não havia nenhuma negra.

Confira o ranking de 2017 das atrizes mais bem pagas do mundo:

Emma Stone—$26 milhões (R$ 82 milhões) Jennifer Aniston—$25.5 milhões (R$ 80 milhões) Jennifer Lawrence—$24 milhões (R$ 76 milhões) Melissa McCarthy—$18 milhões (R$ 56 milhões) Mila Kunis—$15.5 milhões (R$ 49 milhões) Emma Watson—$14 milhões (R$ 44 milhões) Charlize Theron—$14 milhões (R$ 44 milhões) Cate Blanchett—$12 milhões (R$ 37 milhões) Julia Roberts—$12 milhões (R$ 37 milhões) Amy Adams—$11.5 milhões (R$ 36 milhões)

