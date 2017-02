Filhos de famosos que se parecem com os pais

Famosos chamam a atenção de seus fãs por seus trabalhos e por marcarem suas vidas com personagens marcantes. Suas famílias também atraem os holofotes e, na maioria das vezes, o dia a dia das casas das celebridades é compartilhadas com os admiradores. Uma das curiosidades chama atenção do publico são semelhanças físicas entre pais e descendentes. E elas realmente surpreendem em alguns casos. Confira:

1. Henri Castelli e Lucas

Lucas, 10 anos, é filho do ator Henri Castelli, 39 anos, e da modelo Isabeli Fontana, 33 anos. Do pai, o garoto herdou os grandes olhos azuis.

2. Bela e Gilberto Gil

A famosa chef especialista em cozinha natural Bela Gil, 29 anos, é filha do também famoso cantor Gilberto Gil, 74 anos, – ícone da MPB e do movimento tropicalista – com a atual mulher, Flora.

3. Julia Anquier e Déborah Bloch

Aos 22 anos, Julia Anquier está a cara da mãe, a atriz Déborah Bloch, 53 anos. A jovem é filha da artista com o chef Olivier Anquier, 57 anos, com quem ficou casada por 15 anos.

4. Sofia e Grazi Massafera

Sofia, 4 anos, é muito parecida com mãe, Grazi Massafera, 34 anos, e herdou os grandes olhos claros da atriz. A menina fruto do relacionamento de Grazi com o também ator Cauã Reymond, 36 anos. A união durou seis anos, mas, segundo a paranaense, os laços continuam saudáveis.

5. Suri Cruise e Katie Holmes

Suri Cruise, 10 anos, despertou a atenção de todos desde o seu nascimento, quando surgiram boatos que seu pai, Tom Cruise, 54 anos, comeria a placenta que a abrigou na barriga da Katie Holmes, 38 anos. Agora, porém, o que chama a atenção é a semelhança da menina com a mãe. Desde os olhos azuis até a expressão na hora de sorrir.

6. Luãn Ivys e Maurício Mattar

Recentemente, Maurício Mattar, 52 anos, postou uma foto sua junto com o filho Luãn Ivys, 29 anos. A semelhança com o rapaz – que nasceu de um relacionamento do ator com a cantora Elba Ramalho – causou repercussão na mídia.

7. Kaia Gerber e Cindy Crawford

Os traços modelo Kaia Gerber, 15 anos, é filha de Cindy Crawford, 51 anos, com o empresário Rande Gerber, 54 anos. Assim como a mãe, também seguiu no mundo da moda e assinou um contrato com a IMG Models – a mesma agência de modelos que cuidou da carreira de tops como Gisele Bündchen, Candice Swanepoel e Gigi Hadid, entre outras.

8. Ava e Reese Witherspoon

Uma das semelhanças que mais chamou a atenção de todos nos últimos tempos foi a entre Ava, 17 anos, e Reese Witherspoon, 40 anos. A jovem é filha da atriz com o ex-marido, o ator Ryan Phillippe, 42 anos.

9. Sasha e Xuxa Meneghel

A vida de Sasha, 18 anos, foi acompanhada desde o momento de seu nascimento, quando o parto de Xuxa, 53 anos, ganhou destaque especial na grade do Jornal Nacional, em 1998. Ao contrário da exposição que teve logo nas primeiras horas após sua chegada ao mundo, Sasha sempre se manteve reclusa e só liberou o acesso a sua conta no Instagram em 2016. Nas fotos postadas na rede social, é possível notar a forte semelhança entre a jovem modelo e a mãe.

10. Lourdes Maria e Madonna

Primeira filha de Madonna, 58 anos, Lourdes Maria, 20 anos, está a cada dia mais parecida com a cantora. A semelhança ficou ainda mais evidente no videoclipe Celebration.

11. Luíza e Julia Lemmertz

Quando a semelhança entre duas pessoas é muito grande, pode-se dizer que uma é xerox da outra. É o caso de Luiza, 28 anos, e sua mãe, a atriz Júlia Lemmertz, 53 anos.

12. Rumer Willis e Demi Moore

Filha de Demi Moore, 54 anos, com Bruce Willis, 61 anos, a modelo e atriz Rumer Willis impressiona pelos traços e expressões parecidos com os da mãe.

13. Marcelo e Reginaldo Faria

Além de seguir a mesma profissão do pai, Marcelo Faria, 45 anos, é ator assim como Reginaldo Faria, 79 anos. Os dois, inclusive, trabalharam juntos na novela Beleza Pura, em 2008.

14. Fiuk e Fabio Jr

Quando surgiu na mídia, Fiuk, 27 anos, despertou a atenção de todos por cantar e atuar como Fábio Jr , 63 anos, e ser muito parecido fisicamente com o pai.

15. Cléo Pires e Fabio Jr

Além Fiuk, quem também carrega traços do pai Fabio Jr é Cléo Pires, 34 anos. A atriz e filha do cantor com a também atriz Glória Pires, 53 anos.

16. Kate Hudson e Goldie Hawn

Você sabia que Kate Hudson, 37 anos, é filha de Goldie Hawn, 71 anos? Mã filha são uma a cara da outra.