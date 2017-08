Filho de Karina Bacchi nasce em Miami. E já tem Instagram!

A atriz Karina Bacchi deu à luz Enrico em Miami, na Flórida, nesta madrugada. A nova mamãe estava acompanhada do pai e da mãe, novos vovôs do pedaço.

Ela postou em sua conta no Instagram uma foto divertida antes do parto, e horas depois fotos já com o pequeno Enrico no colo. Ele chegou e já é sucesso: o bebê tem sua própria conta no Instagram e lindos olhos azuis.

Bacchi fez uma declaração ao filho: “Minha maior riqueza. Enrico, bem vindo! Que experiência mais poderosa essa de dar Vida a você meu filho, meu anjo. Temos sido cúmplices desde que vc foi encaminhado a mim. Naquele dia, a urgência por ter você passou a ser algo essencial à minha alma, ao meu desenvolvimento como mulher, ser humano, mãe! Naquele momento fui nutrida de coragem e de luz pra gerar você. Sua história já começou cheia de garra – meu embriãozinho forte, vitorioso! Nunca estivemos sós. Eu sabia que você viria – tinha certeza – era pra ser, era você …já estávamos conectados, nutridos de afeição. Eu, você, Deus, nossa fé”.

Enrico é fruto de uma produção independente da atriz, que tem 40 anos e levou 4 meses para escolher o doador, levando em consideração não só características físicas, mas a história, a infância e as relações familiares dos potenciais pais.

O parto em Miami custou entre 30 e 40 mil reais, valor que Bacchi não considera ser muito diferente do que seria no Brasil. A opção da atriz por parir nos Estados Unidos foi para que o filho tivesse, além da brasileira, também a cidadania americana.