Filho de Juliana Paes é hostilizado em parquinho

Nem todo mundo tira as crianças da sala na hora da novela das 21h. Foi o que comprovou Juliana Paes, 38 anos, que interpreta “Bibi” em A Força do Querer. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Jornal Extra, ela contou que seu filho Pedro, de 6 anos, ouviu de um colega que mãe era “bandida” — em referência à protagonista da trama.

A atriz relatou ainda que o pequeno quis entender a situação quando chegou em casa. “Mãe, é verdade que você é bandida?”, teria dito. Então, os dois conversaram até que tudo fosse esclarecido.

No Fantástico, Juliana conversou com Fabiane Escobar, a ex-traficante que inspirou o seu papel na novela. Segundo a publicação, o papo foi longo e, por isso, tal trecho não chegou a ser veiculado.