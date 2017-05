Filha de Carolina Ferraz está cada dia mais parecida com a mãe

Minha filha Valentina, de 22 anos, se forma em economia e relações internacionais essa semana. Quando ela saiu de casa pra estudar, fiquei arrasada e me sentindo vazia. Muitas mães aqui sabem o que estou dizendo. Sempre pensava, "é pro bem dela! Quero que minha filha tenha a melhor educação possível!". E fiz todos os sacrifícios para mantê-la nessa direção. Eu acredito que educação é a liberdade do indivíduo; é a semente de uma sociedade melhor, mais justa e menos corrupta. Não tem sido fácil, fora a distância, tem o custo de uma educação assim e, como tudo que construí na vida, é fruto do meu trabalho. Muitas vezes me perguntei se não era loucura gastar tanto dinheiro assim… Mas logo pensava: "Enquanto eu tiver condições financeiras e puder proporcionar isso para minhas filhas, vou acreditar e seguir em frente"! E deu certo. Meu exemplo veio muito mais dos gestos do que de palavras; ela sempre viu o quanto trabalho e me dedico ao que faço. Então quando ontem à noite essa "jovem mulher" me recebeu em sua casa, (linda por sinal) e me levou para assistir a um jogo de basquete, coisa que adoro fazer com seus amigos, e me disse "mãe você é o amor da minha vida, estou muito feliz de estarmos juntas. Se estou aqui hoje, sei que foi você que me proporcionou. Te amo muito mãe!" Tive orgulho de mim mesma por esse ser humano lindo que criei com tanto amor. Eu também te amo filha! Let's go Celtics!! 🍀

