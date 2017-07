Fernanda Lima para Bial: “Não mereço o título de Mulher Maravilha”

A apresentadora Fernanda Lima, 40 anos, é uma das mulheres mais admiradas da TV brasileira. Além do sucesso à frente do programa Amor & Sexo, ela e o marido Rodrigo Hilbert costumam receber elogios pela família que formaram com os filhos gêmeos e pelo estilo de vida que levam. No Conversa com Bial que vai ao ar nesta quinta-feira (06), ela contou que rejeita o título de “Mulher Maravilha brasileira”.

Uma revista teria convidado ela para posar como a super-heroína em sua capa, mas Fernanda não topou. “Eu não mereço esse título”, afirma a apresentadora ao colega Pedro Bial. “Para mim, Mulher Maravilha são as que têm uma rotina muito mais pesada que a minha. Aquelas que acordam cedo, pegam uma condução por 3 horas para chegar ao trabalho, trabalham o dia inteiro e ainda chegam em casa para cuidar das crianças. Essa é a Mulher Maravilha”, explica.

Recentemente, seu marido chegou a fazer uma declaração parecida ao dizer que não merecia o título de “homão da porra” por realizar tarefas tidas como femininas. “Temos muito mais ‘mulherões da porra’ do que ‘homens da porra'”, disse antes de elogiar sua mãe e suas tias por tudo que sempre realizaram por conta própria.

Ele também não poupou elogios à esposa. “Eu tenho uma ‘mulher da porra’ em casa, que trabalha pra caramba. E se eu não estiver em casa ajudando, se ela não estiver em casa ajudando, se a gente não fizer essa divisão de tarefas, a gente não consegue educar nossos filhos de uma forma correta.”, disse em abril ao Saia Justa.

