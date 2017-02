Fernanda Gentil sobre ter filhos: “A nossa força se reproduz”

A jornalista Fernanda Gentil compartilhou, na última segunda-feira (31), uma bonita mensagem sobre a maternidade através de uma foto em que aparece segurando Gabriel, de um ano, no colo.

No texto, que está em seu perfil pessoal no Instagram, ela fala com amor sobre os malabarismos que teve que fazer desde que se tornou mãe e do prazer que sente quando consegue passar mais tempo com os filhos. “Há uma semana pensando comigo mesma na correria da minha vida, vem você e me mostra com palavras doces o que é realmente prioridade”, disse uma seguidora.



Além do caçula, Gentil também é mãe de Lucas, de 8 anos, afilhado que cria desde que a mãe biológica do garoto morreu, há mais de sete anos.

A mensagem na íntegra:

Antes deles a gente acha que não vai dar. Que não vai ter tempo, que vai sobrar cansaço. Que tá com sono e então “deixa pra amanhã, não tem problema”… mas eles chegam e provam que amanhã vai ser tarde, que na verdade, o cansaço é que a gente deixa pra depois. Que o tempo se multiplica. Que a força se reproduz. Eles nos mostram que o trabalho agora é garantia de escola. Creche. Viagens e alegria. Brinquedos e comida. Vacinas, roupinhas e leite. Eles chegam e chacoalham tudo. Parece que chegam e tiram tudo do lugar, mas na verdade eles criam novos lugares para tudo. E assim a gente vai… se desdobra pra que não falte nada, e não só isso; a gente se vira em mil e uma para que, além de não faltar, que ainda sobre – sobre, principalmente, alguns minutinhos ao lado deles. Muitas vezes a gente consegue….. e às vezes ainda tem uma linda vista pro mar 😌. Obrigada Senhor pela saúde para mantê-los sempre por perto 🙏. Boa noite❤️