Fernanda Gentil faz tatuagem para homenagear os filhos

Poderia contar essa nossa ida à exposição de Lego no Centro da Cidade em diversos capítulos que certamente formariam um ótimo seriado e eu lucraria muito caso vendesse o roteiro porém estou um pouco sem tempo e para vocês entenderem o nível basta dizer que fazia um calor de 41 graus, a exposição é maravilhosa portanto estava lotada, essa mochila gigante eu acho que consegui esbarrar em CADA UMA das pessoas que lá estavam, Gabriel quase foi detido por querer tocar em todas as peças mas felizmente consegui desenrolar com o guardinha para liberá-lo, Lucas fez questão de tirar foto de TODAS as esculturas de Lego, além de uma selfie com CADA UMA delas, o que obviamente consumiu a bateria do meu celular e me fez ficar mais 5 minutos no calor de 41 graus (ou seja uma eternidade) carregando o aparelho para pedir um Uber. Vale registrar também que Gabriel fez cocô nos uber's da ida E da volta sendo que eu tentei disfarçar o cheiro nas duas viagens mas Lucas fez questão de anunciar em alto e bom tom que "O GABRIEL CONTAMINOU O CARRO INTEIRO COM O COCÔ DELE E-COU TÁ FEDENDO MUITO FAZ ALGUMA COISA!!!!" por isso talvez eu seja avaliada como uma passageira de apenas meia estrela. #maaaaaaaas #mesmoassim #foitudo #lindo #elesamaram #Lucasnão #parade #contarpra #geralque #foino #Lego #eGabriel #táate #agorafazendo #UuUuHHhaAAAaaaaaa #(barulhode #dinossauro #pqadorou #odinossauro #gigante #delego #quetinha #lá) #ouseja #valeuàpena #edesculpa #aosmotoristas #doscarros😬

