Fátima Bernardes: “Não tenho medo de me relacionar de novo”

Quando a carioca Fátima Bernardes, 54 anos, surge na tela, no fim de cada manhã, parece ter entrado em casa uma pessoa muito próxima, íntima. Ela percorreu um longo caminho até chegar ao posto de apresentadora – a mais poderosa da televisão brasileira. E deixou sempre sua marca: um misto de simplicidade, sinceridade e credibilidade.

O mesmo vale quando está longe dos holofotes: sua vida pessoal é mantida sob toda a discrição possível. Não à toa, levou quase um ano até que se sentisse confortável para contar sobre o fim do relacionamento com o William Bonner.

Em agosto de 2016, com duas mensagens simultâneas em suas contas oficiais no Twitter, ela e o jornalista contaram aos fãs que a união de 26 anos chegava ao fim. O Brasil sentiu a dor com o casal. “É claro que ficamos tristes; quem não ficaria?”, relembra Fátima.

Como tudo na vida dela, a decisão é resultado de muita reflexão e sábias escolhas — mas, nem por isso, foi um momento fácil. “Passamos por um processo de luto e ele chegou ao fim”, declara.

