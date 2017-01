O cantor Fábio Jr, 63 anos, surpreendeu seus seguidores ao publicar um raro clique do filho mais novo Záion, de sete anos, fruto de sua relação com a atriz Mari Alexandre.

O caçula ganhou muitos elogios! Sobraram comentários dizendo que ele se parece com Fiuk e Cléo Pires, outros dois herdeiros do cantor. Entretanto, a maior parte das mensagens mencionam a semelhança do pequeno com o pai – que instigou os seguidores com a legenda: “É minha cara ou não é?”

É a minha cara ou não é? Zaps do Paps ! A photo posted by Fábio Jr. (@fabiojroficial) on Jan 27, 2017 at 3:55pm PST

Achou parecidos? Cheque: