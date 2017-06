Fábio Assunção pede a recontratação de funcionária que o filmou

O ator Fabio Assunção, 45 anos, pediu para que o hospital Memorial Arcoverde, da cidade de Arcoverde, em Pernambuco, recontrate a funcionária que o filmou no último sábado (24). Após se envolver em uma briga de bar, ele foi levado pela polícia local ao centro médico. As imagens divulgadas por ela, em que o ator aparece discutindo com enfermeiros e funcionários do local, viralizaram nas redes sociais.

Na terça-feira (27), o Memorial Arcoverde divulgou em seu perfil do Facebook uma nota de esclarecimento como pedido de desculpas a Assunção e aos outros pacientes que aparecem no vídeo por terem sido gravados sem consentimento. Na mensagem, a diretoria informa que a funcionária foi repreendida e demitida por ferir o código de ética a imagem da instituição e do ator.

Segundo a assessoria de imprensa do ator, ele falou diretamente com o diretor do hospital, Joaquim Lucerna, e pediu a recontratação da profissional que, ao contrário do que se divulgou na nota, é uma mulher, informa o Estadão. O centro médico disse à publicação que não vai mais se pronunciar sobre o assunto e não quis confirmar se ela será readmitida.