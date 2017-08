O ator Cauã Reymond conversou sobre paternidade e a relação com a ex-esposa Grazi Massafera no programa Conversa com Bial, na última segunda-feira (7).

Cauã e Grazi têm guarda compartilhada da filha Sofia, de 5 anos. “O conselho que me deram quando eu e Grazi nos separamos era ‘viva perto da sua filha e da ex-mulher’. A gente mora no mesmo bairro, a Sofia estuda a dois minutos da minha casa, cinco minutos da casa da mãe. Tenho dois dias a menos, o que me incomoda, mas a gente tem uma boa relação”, contou o ator.

Os compromissos de trabalho do ex-casal fazem com que ambos precisem contar um com o outro nos momentos de ausência e viagens. “Você precisa ligar delicadamente e falar. Só tenho a agradecer a Grazi. Quando preciso ficar fora, ela entende e a parceria é recíproca. Eu e Grazi quebramos muito o galho um para o outro”, relatou.

“Eu me organizo de acordo com os horários da Sofia, o que às vezes deixa as pessoas nervosas”, contou Cauã, afirmando que a filha é prioridade perante o trabalho.

Eles conversaram também sobre a exposição de Sofia, que, com pai e mãe famosos, é também uma figura pública. Cauã contou que, no início, não posava para fotos quando estava com a filha, mas que começou a ser cobrado pela própria criança. “Um dia ela falou: papai, por que você não tira foto? E depois começou a querer entrar nas fotos”, compartilhou ele, despertando risos.

Segundo Cauã, apesar de ser ciumento com a pequena filha, o nascimento dela mudou a forma com que enxerga as mulheres, se considerando menos machista.