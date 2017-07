Estas fotos inéditas da Lady Di com os filhos são de emocionar

Há quase 20 anos falecia a Princesa Diana. Em 31 de agosto de 1997 Diana Spencer morreu em um trágico acidente em Paris e deixou uma saudade imensa para a família e admiradores.

Em memória a sua vida e legado, o Palácio de Kensington – antiga moradia de Diana e atual residência da família do Príncipe William , 35 anos, e de Kate Middleton,35 anos- preparou um documentário para a TV.

A produção Diana, Our Mother: Her Life and Legacy (Diana, Nossa Mãe: Vida e Legado, em tradução livre) retrata a vida de Lady Di sob a perspectiva dos filhos, o Duque de Cambridge e o Príncipe Harry, 32 anos. Ele será lançado nesta segunda-feira (24).

E para divulgar o documentário, o Palácio de Kensington postou em seu perfil oficial no Twitter imagens inéditas da Princesa. Os cliques raros pertencem ao acervo pessoal do Duque de Cambridge e do Príncipe Harry.

A divulgação dos registros foi acompanhada de dois vídeos com trechos do documentário. Neles, os netos da Rainha Elizabeth II mostram seus momentos mais íntimos com a mãe e arrependimentos que têm, como o de ter encerrado uma conversa com Lady Di de forma muito rápida antes de sua morte. “Acho que Harry e eu estávamos desesperados para nos despedir, sabe? Para fala “vejo você, depois!” Claro que se nós soubéssemos o que aconteceria depois daquele telefonema, eu não teria sido tão blasé”, contou William.

Com a aproximação da data do falecimento de Diana, o Palácio de Kensington pretende aumentar a divulgação de fotos, tributos e outras anedotas sobre o ícone da Família Real.

