Essa foto capturou toda a admiração de Obama por Michelle

Mesmo longe da Casa Branca desde o fim de oito anos de mandato, o casal Barack, 55 anos, e Michelle Obama, 53 anos, continuam a encantar o público com momentos únicos de cumplicidade e amor.

No último domingo (7), o ex-presidente estadunidense recebeu o prêmio Presidential Profile in Courage, reconhecimento da John F. Kennedy Library Foundation entregue anualmente desde 1990 para personalidades que arriscam suas carreiras em prol do bem comum.

Durante seu discurso, Obama contou, em tom de brincadeira, que não sabia se Michelle continuaria ao seu lado depois que suas obrigações oficiais como primeira dama acabassem. “Eu gostaria de agradecer Michelle Obama por ainda permanecer ao meu lado. Acho que a obrigação com o país a fez continuar comigo”, brincou.

O carinho e admiração de Obama por Michelle apareceu especialmente nesta foto capturada pelo fotógrafo Keith Bedford, do Boston Globe, durante a cerimônia. “Eu amo minha esposa e tenho muita gratidão à ela. Acredito que a maior sorte dos americanos foi tê-la como primeira-dama“, finalizou.

Em entrevista à revista People divulgada no fim do ano passado, Barack também falou sobre o orgulho que sente de sua esposa: “Ver Michelle como primeira-dama aumentou minha admiração e respeito por ela”, disse. “Ela teve que se adaptar a uma vida que ela não teria escolhido para si. E vê-la, junto com sua equipe, impactar a política de uma maneira que também é divertida? É ótimo ver sua esposa brilhar, e ela brilhou.” Os dois estão juntos há mais de vinte e cinco anos e têm duas filhas, Maia e Sasha.