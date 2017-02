Esposa de Victor faz corpo de delito e é denunciada pela mãe dele

Na tarde deste sábado (25), a empresária Poliana Bagatini, esposa do cantor sertanejo Victor, do grupo Victor & Leo, foi ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte para realizar o exame de corpo de delito após denunciar o marido por violência doméstica.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, Marisa Chaves, mãe do artista, registrou, uma ocorrência contra a nora logo em seguida.

Entenda o caso

Grávida, Bagatini contou ter sido jogada no chão pelo marido, que desferiu chutes em seguida. Ela prestou ocorrência nesta última sexta-feira (24).

Segundo o boletim de ocorrência, o motivo da briga foi torpe. A jovem ainda acrescentou que foi impedida, por um segurança particular e pela irmã de Victor, de sair de casa após os ataques. Ela somente conseguiu deixar o local após uma vizinha, que ouviu ofensas e gritos, acionar o elevador.

Quando deixou o prédio, Poliana ainda recebeu mensagens de texto com ameaças por parte dos familiares do companheiro.

Para reconstituir o ocorrido, a polícia está tentando coletar imagens do circuito interno do prédio, além de localizar testemunhas. Os envolvidos no inquérito também serão intimados para depor.

Na sexta (23), Poliana fez a queixa na Delegacia Seccional Sul e foi encaminhada para a Delegacia de Mulheres da capital, no entanto, deixou o local sem de prestar depoimento e fazer o exame de corpo de delito.

Até o fechamento desta matéria, CLAUDIA não conseguiu contato com a assessoria do cantor. Victor Chaves ainda não se pronunciou sobre o assunto.

*Com informações do G1.

