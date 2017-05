Esposa de Gugu Liberato faz rara aparição em foto do filho

Quem acompanha o relacionamento entre Gugu Liberato, 58 anos, e a médica Rose Miriam Di Matteo, 52 anos, sabe que a profissional de saúde não gosta muito de viver sob os holofotes da mídia e são raras as suas aparições na imprensa.

Porém, uma foto da médica foi compartilhada no Instagram do filho do casal, João Augusto, 15 anos, para celebrar o Dia das Mães. A foto foi publicada na rede social do garoto, na última segunda-feira (15), seguida de uma declaração para ela.

Porque todo dia é dia delas! Te amo, mãe. ❤️❤️ A post shared by João Augusto Liberato (@chefdofuturojoaoaugusto) on May 15, 2017 at 1:25pm PDT

Além de João Augusto, Gugu e Rose são pais das gêmeas Sofia e Marina, 13 anos.